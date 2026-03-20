В ЕАО займутся сохранением амурских тигров и развитием туризма

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк сообщила, что регион активно развивает туристическую отрасль. Об этом глава региона рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» .

Также губернатор затронула вопрос сохранения популяции амурских тигров. По ее словам, в регионе численность полосатых хищников значительно увеличилась. Власти делают все возможное для этого, например, строят специальный центр.

Костюк выразила уверенность, что амурским тиграм комфортно гулять не только в тайге, но и вдоль обычных дорог.

«Увидеть уссурийского тигра не составляет проблемы, однако убежать от него уже не получится», — иронично добавила глава ЕАО