В Думе предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил ввести нормы для видеофиксации сделок с недвижимостью. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Предусмотреть <…> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделки», — сказал он на заседании комитета.

Депутат объяснил журналистам, что видеозапись должна быть обязательной для людей старше 65 лет, а для остальных — добровольной. Он подчеркнул, что это сделано для дополнительной защиты прав этих людей.

История продажи квартиры певицы Ларисы Долиной вызвала широкий общественный резонанс. В марте Хамовнический районный суд Москвы вернул Долиной право собственности на жилье. В результате Полина Лурье, которая купила квартиру, осталась ни с чем — без денег и без квартиры.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе Верховного суда Игорю Краснову с призывом пересмотреть судебную практику по отмене сделок с недвижимостью. Депутат отметил, что когда сделки отменяют якобы из-за давления третьих лиц, суды встают на сторону продавцов. В итоге добросовестные покупатели теряют и жилье, и деньги.