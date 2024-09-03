Уволенного за наркотики сотрудника мэрии Воркуты наняли обратно

Депутат Воробьев: уволенный за мефедрон Литвинов стал советником в мэрии Воркуты

Фото: Freepik

Глава управления делами мэрии Воркуты Александр Литвинов, которого в июле уволили из-за истории с запрещенными веществами, вернулся в администрацию в качестве советника. Об этом сообщило издание «7×7»*.

Депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев подтвердил журналистам, что Литвинов в прошлом месяце получил штраф четыре тысячи рублей за употребление наркотиков. Парламентарий направил запрос в прокуратуру с требованием уволить чиновника.

В полученном Воробьевым ответе от мэрии указано, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению порекомендовала привлечь Литвинова к дисциплинарной ответственности. При этом администрация не озвучила причины, по которым с ним расторгли трудовой договор.

Воробьев заявил «7×7»*, что Литвинова уже приняли на должность советника и зачислили в штат управления экономики администрации. Теперь он отвечает за ведение правительственных медиа и Telegram-каналов.

* — Минюст признал издание иностранным агентом.

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