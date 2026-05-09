Ушаков объяснил отсутствие удара по Киеву отказом Украины от срыва Дня Победы

Украинские власти отказались от угроз нанести удар по Красной площади во время парада Победы, поэтому российские военные не стали запускать ракеты в сторону Киева. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он пояснил, что подобное поведение украинского режима связано с активизацией контактов России и США, которые в итоге привели к договоренностям о временном перемирии. Кроме того, на киевский режим повлияла реакция мировых лидеров.

«Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическими акциями Киева, так что, думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц», — заявил Ушаков.

Помощник президента России добавил, что никаких ударов по Красной площади не было, как и ответного массированного ракетного удара по Киеву.

Министерство обороны России в минувший понедельник, 4 мая, предупредило о массированном ракетном ударе по центру украинской столицы за попытку срыва праздничных мероприятий в Москве 9 Мая. В ведомстве призвали население города и сотрудников посольств других стран покинуть его.