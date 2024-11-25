Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения

Согласно доводу жалоб, Управление ЖКХ незаконно допустило заявку АО «Обеспечение Комфорта Химки».
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.
Управлению ЖКХ выданы обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений.
Суд признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 25 ноября
Момент падения грузового Boeing-737 под Вильнюсом попал на видео
Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье
Экс-лидер Абхазии захотел снова стать президентом
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где натовцы обучали ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте