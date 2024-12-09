Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допускает нарушения

Согласно доводу жалобы, Управлением ЖКХ не возвращен задаток на участие в конкурсе, который был признан несостоявшимся.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка возврата задатка, и признала жалобу обоснованной.
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