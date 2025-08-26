Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался в 65 лет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Дронов в своем Telegram-канале .

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии», — написал он.

Дронов подчеркнул, что Прусак всегда отстаивал позицию и интересы региона. Врио губернатора также выразил соболезнования его родным и близким.

Михаил Прусак руководил Новгородской областью с 1991 по 2007 год. В августе 2007-го он досрочно ушел в отставку.

Ранее стало известно о смерти бывшего посла по особым поручениям МИД России Андрея Урнова. Ему было 87 лет.