Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев встретился с сыном самого богатого человека Индии Мукеша Амбани — Анантом. Об этом сам спортивный функционер рассказал в Telegram-канале .

«Уверен, что наше взаимодействие даст большой импульс в развитии спорта, бизнеса, а также в мире доброты и помощи людям», — подчеркнул он.

Кроме того, Кремлев посетил несколько НПЗ и провел рабочие встречи.

Амбани-старший занимает 18-е место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes, возглавляя индийский холдинг Reliance Industries. Бизнесмену принадлежат энергетические, нефтехимические, телекоммуникационные, торговые и другие компании по всей Индии. Его состояние оценивают в 92,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Анант женился на дочери директора фармацевтической компании Encore Healthcare Радхике Мерчант, с которой был знаком с детства. Свадьба, длившаяся с марта по июль, обошлась его отцу в 600 миллионов долларов, а среди подарков молодоженам — вилла на острове Пальма Джумейра в Дубае.