Важное 02 мая 2024, 12:32 Украина явно продолжит террористическую деятельность — Песков Песков: Россия исходит из того, что Украина намерена продолжать террор РИА «Новости»

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Россия принимает меры с учетом того, что киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Ura.ru.

«Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать свою террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают меры», — указал он.

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Распространяемые в соцсетях угрозы новых атак на Крымский мост — очередное подтверждение террористического характера киевского режима, считают в Кремле.

Украинские чиновники ранее заявляли, что ВСУ вновь ударят по мосту в июле. Помимо этого, разрушение объекта предусматривается в плане нового контрнаступления, который сейчас готовит Украина.