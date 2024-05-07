Учительница президента Путина Гуревич выразила уверенность в его будущих успехах | 360°

Власть 07 мая 2024, 13:33 Учительница президента Путина Гуревич выразила уверенность в его будущих успехах

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Вера Гуревич, классная руководительница президента России Владимира Путина, дала ему напутствие в связи с назначением на новый срок. Об этом сообщил Life.

«Как всегда, чтобы только на отлично! Уверена, что получится. У нас всегда все получалось», — высказалась педагог.

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Сегодня, 7 мая, в Кремле прошла церемония инаугурации президента России. На мероприятие были приглашены даже представители недружественных стран.