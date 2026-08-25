Турция может испортить отношения с РФ из-за возможных поставок оружия Украине

Отношения России и Украины могут испортиться из-за возможного решения Анкары передать США американское оружие для Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Ekonomim.

По мнению автора материала, оценки, что Турция благодаря хорошим отношениям с Россией и членству в НАТО занимает особое положение в альянсе, становятся неактуальными. Анкара действительно может поддерживать более тесные контакты с Москвой из-за относительно самостоятельной внешней политики. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вовсе не заинтересован в ухудшении отношений с американским лидером Дональдом Трампом. Вполне возможно, что теперь Анкара будет придерживаться той политики, в которой взаимодействие с НАТО и США будет более значимым.

«Передача вооружений Украине может ослабить оборонный потенциал самой Турции, поскольку часть имеющихся у нее систем будет направлена за рубеж. С другой стороны, это заметно испортит отношения с Россией», — резюмировал журналист.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва не получила разъяснений ни от одной из стран в связи с возможной передачей оружия Украине.

Ранее турецкие власти заявляли, что готовы принять переговоры по Украине в любом формате.