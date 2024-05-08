Цивилев может войти в новый состав правительства | 360°

Власть 08 мая 2024, 09:43 Цивилев может войти в новый состав правительства «Ведомости»: глава Кузбасса Цивилев может войти в правительство РИА «Новости»

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в новый состав правительства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента России.

Среди возможных кандидатур на места в кабмине собеседники издания назвали глав администраций ряда российских регионов. Речь, в частности, идет о главе Кузбасса.

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Цивилева считают эффективным управленцем, который смог разобраться в делах Кемеровской области, сложной с точки зрения бизнес-интересов, указали авторы материала. По словам источников «Ведомостей», вполне возможно, что он сможет применить свои знания на федеральном уровне.

Прошедшую сразу после президентских выборов встречу Цивилева с Владимиром Путиным собеседники газеты назвали одним из признаков грядущего повышения губернатора. Еще одним вероятным свидетельством его перевода в Москву сочли неожиданное присвоение ему и его супруге звания «Почетный гражданин Кузбасса».

При этом сам Цивилев «Ведомостям» заявил, что не располагает информацией о том, что может войти в правительство.