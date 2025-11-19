Трутнев оценил ключевые проекты развития Норильска в рабочей поездке

Реализация масштабной реновации Норильска стала основной темой рабочего визита полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе — вице-премьера Юрия Трутнева. В ходе поездки он посетил Надеждинский завод, операционный центр филиала «Норникеля» и спортивный комплекс «Айка».

На промышленном предприятии с 2023 года реализуют «Серную программу» — крупнейшую экологическую инициативу «Норникеля», направленную на снижение выбросов диоксида серы.

По оценке профильных регуляторов, объем выбросов сократился на 99%. На печах установили специальные газовые ловушки, которые нейтрализуют вредные вещества.

Первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил, что для реализации «Серной программы» используют исключительно отечественные технологии.

«Экология — это ключевое направление для Норильска. Это то, что ждут от нас горожане», — подчеркнул он.

Заседание о реновации северного города прошло в многофункциональном общественном центре «Башня». В отреставрированном здании вице-премьеру показали макеты новых построек.

За счет средств металлургического гиганта в Норильске уже возвели шесть многоэтажек, отремонтировали объекты ЖКХ. Сейчас идет ремонт университета, строительство Инновационного лицея имени Долгих, больниц и поликлиник.

«В завершении совещания я поблагодарил руководство компании „Норникель“, которое взяло на себя значительную часть финансирования. Они все делают вовремя. Считаю, что эта работа заслуживает уважения», — заявил Трутнев.

Вице-премьер не оставил без внимания операционный центр компании. Там не только управляют всеми процессами производства, но и следят за состоянием мерзлоты и чистотой воздуха.

Визит Юрий Трутнев завершил в физкультурно-оздоровительном центре «Айка», где тренировались юные спортсмены.

Комплексный план развития Норильска рассчитан до 2035 года и предусматривает строительство новых домов, модернизацию инфраструктуры и улучшение условий жизни горожан.