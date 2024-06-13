«Сведение счетов». Магаданский мэр возмутился мз-за плохой оценки от депутатов

Депутаты городской Думы Магадана неудовлетворительно оценили работу мэра города за 2023 год. Всему виной — желание свести счеты, заявил в своем Telegram-канале глава города Юрий Гришан.

Градоначальник рассказал, что некоторые магаданцы обиделись на него. В качестве примера он привел депутата Максима Смирнова, которого уволили с должности директора школы имени Елены Вяльбе.

«И вот настал момент сведения счетов. Поразительно, что на самом заседании Думы вопросов ко мне не поступило вообще ни одного», — отметил мэр.

Гришан добавил, что из-за неудовлетворительной оценки к нему начали поступать вопросы о причинах. По его словам, огромное количество людей и депутатов всех уровней не понимают, почему его работу низко оценили. Градоначальника могут отправить в отставку, если он получит неудовлетворительную оценку два года подряд.

Ранее об уходе с должности объявил мэр Улан-Удэ Александр Голков. Он уходит в отставку по собственному желанию.