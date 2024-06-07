Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Благодор» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Благодор» и ООО «Капиталстрой» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Благодор» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2,9 млн. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Благодор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-282941/2023).