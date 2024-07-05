Суд признает законным постановление Управления о привлечении ООО «Дика» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях индивидуального предпринимателя и ООО «Дика» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Дика» к административной ответственности в виде штрафа в размере более 4 млн рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Дика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-170055/2023).