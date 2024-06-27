Суд поддерживает решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «ОКО» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ОКО» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по абонентскому техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии средств вычислительной и организационной техники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-182433/2023).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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