Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Поток» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФБУ Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о внесении сведений в отношении ООО «Поток» в РНП по факту уклонения Участника от заключения контракта на оказание автотранспортных услуг в 2024 году
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Поток» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-30177/2024).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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