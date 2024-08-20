Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Глобал импорт-экспорт групп» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского г.о. Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Глобал импорт-экспорт групп» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по содержанию дворовых и общественных территорий.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Глобал импорт-экспорт групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-113143/2024).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.