Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Да Стройгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Министерства обороны Российской Федерации о внесении сведений в отношении ООО «Да Стройгрупп» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в филиале санаторий «Марфинский ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье».
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Да Стройгрупп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-45562/2024).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.