Суд поддержал решение Управления о признании ГКУ МО «МОЦ ИКТ» нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «ДЕСКТОП» на действия ГКУ МО «МОЦ ИКТ» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» (Оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку автоматизированных рабочих мест.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «ДЕСКТОП» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГКУ МО «МОЦ ИКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-289334/2023).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».