Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Мост» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» о внесении сведений в отношении ООО «Мост» в РНП по факту неисполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.