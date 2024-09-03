Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Микстрой» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Рузского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Микстрой» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Микстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-6920/2024).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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