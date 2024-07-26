Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по обслуживанию и ремонту медицинского наркозно-дыхательного оборудования и МРТ 2 полугодие.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.