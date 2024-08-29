Суд поддержал решение о включении сведений в отношении АО «Усолье-Сибирский химический завод» в реестр недобросовестных

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Центр фармации и медицинской техники» Министерства обороны Российской Федерации о внесении сведений в отношении АО «Усолье-Сибирский химический завод» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку лекарственного препарата для медицинского применения Мезокарб.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Усолье-Сибирский химический завод» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-60430/2024).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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