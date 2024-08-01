Суд поддержал решение о включении сведений в отношении АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Мосавтодор» (Заказчик) о внесении сведений в отношении АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-86279/2024).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте