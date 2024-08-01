Суд поддержал решение о включении сведений в отношении АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Мосавтодор» (Заказчик) о внесении сведений в отношении АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-86279/2024).