Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ПАО «Россети Московский регион» Закона о защите конкуренции﻿

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление ООО «Автостел» с жалобой на действия ПАО «Россети Московский регион» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов ООО «Автостел», путем незаконного составления Акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

По результатам рассмотрения сведений Управлением было вынесено решение о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов ООО «Автостел», путем неправомерного составления Акта о неучтенном потреблении электрической энергии и выдано обязательное для исполнения предписание.

ПАО «Россети Московский регион» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-78605/2023).

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