Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Фарм-Инновации» и ООО «Метрикс»

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных операторами электронных торговых площадок ООО «РТС-тендер», АО «ЕЭТП» и АО «Сбербанк-АСТ», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе проведения электронных аукционов.