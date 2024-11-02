Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении Администрацией Одинцовского г.о. Московской области

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «ВКС50» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

По итогам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «ВКС50» обоснованной.

Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.