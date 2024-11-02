Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении Администрацией Одинцовского г.о. Московской области

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «ВКС50» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.
По итогам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «ВКС50» обоснованной.
Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Администрации Одинцовского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-73136/24).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
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