Стали известны темы Международного форума обеспечения коллективной безопасности

Главными темами программы Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве станут ситуация в Евразии, глобальные вызовы XXI века и коллективная безопасность в многополярном мире. Мероприятие пройдет в столице 10–11 ноября в рамках председательства России в ОДКБ.

Советник президента, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков отметил актуальность скоординированных мер по надежной защите страны и ее союзников от различных вызовов.

«Наша общая цель — не только достижение технологического лидерства ОДКБ, но и укрепление позиций Организации в Евразии», — подчеркнул он.

Котяков назвал мероприятие важным инструментом, который поможет объединить экспертов и открыть новые горизонты для деловых контактов и совместных проектов.

На пленарных заседаниях планируют обсудить три темы: «Мозаика безопасности в Евразии: пространство для диалога и возможности для единой архитектуры», «Глобальные вызовы XXI века и трансформация механизмов коллективной безопасности» и «Коллективная безопасность в многополярном мире».

В качестве организаторов форума выступили МИД и Фонд Росконгресс при поддержке правительства.