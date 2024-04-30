Стали известны даты проведения фестиваля «Спасская башня» на Красной площади | 360°

30 апреля 2024, 10:27
Стали известны даты проведения фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Путин утвердил проведение фестиваля «Спасская башня» с 23 августа по 1 сентября
Президент Владимир Путин утвердил проведение военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Мероприятие пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября, сообщило РИА «Новости».
Фестиваль станет 16-м по счету.
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«Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь», — указали в агентстве.
В прошлом году «Спасскую башню» не проводили, организаторам пришлось перенести его на следующий год. Мероприятие является одним из крупнейших международных культурных российских проектов и военно-музыкальных фестивалей мира.
По словам организаторов, в рамках фестиваля проходят выступления лучших военно-оркестровых и творческих коллективов, проводятся световые инсталляции и впечатляющие салюты.
Ранее в Токио открылся фестиваль российской культуры. Посетителей концертного зала «Киой» познакомят с произведениями великих русских композиторов и писателей. Участникам мероприятия также покажут несколько спектаклей по пьесам Антона Чехова.
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