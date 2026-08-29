«Справедливая Россия» подписала соглашение с Федеральной палатой адвокатов

«Справедливая Россия» подписала соглашение с ФПА о сотрудничестве

Партия «Справедливая Россия» и Федеральная палата адвокатов РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу в сфере правового просвещения и защиты прав граждан, сообщила пресс-служба партии.

Соглашение 27 августа подписали секретарь президиума Центрального совета партии по вопросам науки и высшего образования Сергей Кабышев и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

«Я уверен, что наше сотрудничество придаст новый импульс защите прав граждан и обеспечению гарантий справедливого развития нашего общества», — заявил Кабышев.

В рамках соглашения адвокаты уже начали проводить бесплатные правовые консультации в центрах защиты прав граждан партии. Кроме того, представители «Справедливой России» и адвокатского сообщества намерены организовывать совместные мероприятия и конференции, посвященные правовому информированию населения.

Отдельным направлением станет участие адвокатов в подготовке законодательных инициатив.