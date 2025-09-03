Спикер МИД России Захарова назвала работу лучшим способом преодоления джетлага

Для борьбы с синдромом смены часового пояса стоит занять себя работой. Лайфхаком для тех, кто испытывает дискомфорт из-за джетлага, поделилась спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с Life на Восточном экономическом форуме.

«Если есть джетлаг, то надо работать. Мне кажется, всем от этого будет здорово», — отметила Захарова.

Джетлаг проявляется в виде усталости и нарушения биоритмов после пересечения нескольких часовых поясов. Организм не успевает адаптироваться к новому времени суток, что вызывает проблемы со сном, концентрацией, настроением и общим самочувствием.