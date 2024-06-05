Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

Сенаторы на заседании прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, которого ранее назначили на пост врио главы Республики Алтай. Об этом сообщило РИА «Новости» .

СФ также досрочно прекратил полномочия сенатора Евгения Савченко, который написал заявление по собственному желанию.

По данным РБК, Турчака на заседании наградили особым знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».

Ранее президент Владимир Путин предложил вице-спикеру стать главой Республики Алтай. Он назвал регион перспективным и сообщил, что в нем стремительно развивается сфера туризма. Турчак согласился и пообещал, что он не подведет главу государства и заручится поддержкой жителей на выборах.

До 4 июня губернатором республики являлся Олег Хорохордин. Он ушел с должности из-за перехода на другую работу. Пост главы региона Хороходин занимал пять лет.