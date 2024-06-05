Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака
Сенаторы досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака
Сенаторы на заседании прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, которого ранее назначили на пост врио главы Республики Алтай. Об этом сообщило РИА «Новости».
СФ также досрочно прекратил полномочия сенатора Евгения Савченко, который написал заявление по собственному желанию.
По данным РБК, Турчака на заседании наградили особым знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».
Ранее президент Владимир Путин предложил вице-спикеру стать главой Республики Алтай. Он назвал регион перспективным и сообщил, что в нем стремительно развивается сфера туризма. Турчак согласился и пообещал, что он не подведет главу государства и заручится поддержкой жителей на выборах.
До 4 июня губернатором республики являлся Олег Хорохордин. Он ушел с должности из-за перехода на другую работу. Пост главы региона Хороходин занимал пять лет.