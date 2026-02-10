Сотрудник РАН Ананьева заявила, что успех лейбористов в Британии зависит от перестановок в правительстве

Руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук Елена Ананьева в беседе с телеканалом «Звезда» дала оценку вероятности продолжения исполнения полномочий британским премьер-министром Киром Стармером. Специалист акцентировала внимание на ближайших выборах, которые сыграют решающую роль в определении будущего политического курса страны.

Основной датой, когда выявится направление движения британского парламента, станет конец февраля, когда состоятся очередные парламентские выборы. Значимым моментом, подтверждающим ухудшение положения правящей партии, станет поражение лейбористов на муниципальных выборах, традиционно проводимых в мае.

Вероятность успеха лейбористов во многом зависит от восприятия обществом деятельности правительства и поддержки со стороны министров. В конечном счете именно отношение избирателей и фракции депутатов определит судьбу действующей власти и дальнейшее развитие политической ситуации в стране.