Союз казаков Петербурга решил применить специфическое наказание в ответ на резкие высказывания Трампа

Атаман православного союза казаков Санкт-Петербурга «Ирбис» Андрей Поляков в беседе с Life.ru отреагировал на недавние заявления президента США Дональда Трампа, направленные в отношении России.

Поляков объявил, что союз казаков решил применить специфическое наказание в ответ на резкие высказывания американского лидера. Вместо возврата Трампу утраченного звания есаула, казаки постановили виртуально наказать главу Белого Дома.

Казачьи традиции предусматривают порку за грубые выражения и действия, нарушающие общественные нормы. Поскольку физически осуществить данную меру невозможно, решение носит символический характер.

