Снижение пенсионного возраста и списание ипотеки могут получить участники СВО

В Госдуме предложили новые льготы для участников спецоперации, включая снижение пенсионного возраста и списание части ипотеки. Об этом «Известиям» сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно», — заявила Останина.

Она отметила, эти выплаты должны быть, как минимум, на уровне прожиточного минимума. По ее словам, текущие выплаты в 4,5 тысячи рублей не соответствуют вкладу военных в безопасность государства.

Также депутаты предлагают снизить пенсионный возраст до 55 для женщин и до 60 лет для мужчин. Также ветераны могут получить право на частичное погашение ипотеки.

Встреча с замминистра обороны Анной Цивилевой для обсуждения инициатив запланирована на конец мая.

Ранее Мособлдума внесла изменения в закон о выплатах защитникам Отечества. Теперь участники специальной военной операции, имеющие звание Героя России или награжденные государственными орденами, а также семьи погибших военнослужащих смогут получить 500 тысяч рублей взамен земельного участка.