СМИ рассказали, кто возглавит правительство Запорожской области | 360°

03 мая 2024, 08:46
СМИ рассказали, кто возглавит правительство Запорожской области
«Коммерсатн»: правительство Запорожской области возглавит экс-сенатор Гехт
Председателем правительства Запорожской области станет первый вице-губернатор Челябинской области, бывший сенатор Ирина Гехт, сообщили источники «Коммерсанта». Сама Гехт подтвердила лишь, что исполняет обязанности главы запорожского правительства, при этом сохраняя пост первого вице-губернатора Челябинской области.
Распоряжения и постановления правительства Запорожской области публикуются уже с подписью Ирины Гехт. По словам одного из собеседников издания, о ее назначении объявят в середине мая. В челябинском правительстве данных нет — пока Гехт официально находится в отпуске.
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Ей предстоит сменить на посту Антона Кольцова, возглавлявшего правительство Запорожской области почти два года. В начале апреля СМИ сообщили о его отставке. Раньше Кольцов был первым вице-губернатором и главой правительства Вологодской области.
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