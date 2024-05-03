СМИ рассказали, кто возглавит правительство Запорожской области | 360°

Власть 03 мая 2024, 08:46 СМИ рассказали, кто возглавит правительство Запорожской области «Коммерсатн»: правительство Запорожской области возглавит экс-сенатор Гехт РИА «Новости»

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Председателем правительства Запорожской области станет первый вице-губернатор Челябинской области, бывший сенатор Ирина Гехт, сообщили источники «Коммерсанта». Сама Гехт подтвердила лишь, что исполняет обязанности главы запорожского правительства, при этом сохраняя пост первого вице-губернатора Челябинской области.

Распоряжения и постановления правительства Запорожской области публикуются уже с подписью Ирины Гехт. По словам одного из собеседников издания, о ее назначении объявят в середине мая. В челябинском правительстве данных нет — пока Гехт официально находится в отпуске.

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Ей предстоит сменить на посту Антона Кольцова, возглавлявшего правительство Запорожской области почти два года. В начале апреля СМИ сообщили о его отставке. Раньше Кольцов был первым вице-губернатором и главой правительства Вологодской области.