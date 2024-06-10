СМИ анонсировали назначение топ-менеджера РЖД заместителем министра транспорта

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило станет замминистра, курирующего работу железнодорожного транспорта. Об этом написал РБК со ссылкой на источники.

Сейчас эти вопросы курирует заместитель министра Валентин Иванов. По словам собеседников издания, его повысят до первого заместителя министра, а Андрей Костюк, занимающий этот пост сейчас, покинет его.

Источники уточнили, что решение «в процессе формализации». Дату назначений они не назвали.

В мае министром транспорта России стал бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Указ подписал президент Владимир Путин. Старовойт поблагодарил главу государства, а также председателя правительства Михаила Мишустина и депутатов Госдумы за доверие. В начале июня новый министр транспорта рассказал журналистам, что не планирует значительных ротаций в ведомстве — только «точечную донастройку».