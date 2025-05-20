Слуцкий заявил, что в вопросе соглашения с Украиной Россия поставила задачу последовательно двигаться вперед

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что меморандум между Москвой и Киевом должен привести к финишной редакции мирного договора в кратчайшие сроки.

Он пояснил, что Россия поставила перед собой задачу — последовательно и форсированно двигаться вперед.

«Под каждым пунктом меморандума должен быть большой запас прочности, чтобы это было несгораемо и чтобы этот документ в кратчайшие сроки привел к финишной редакции мирного договора», — добавил Слуцкий.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны обсудили будущее мирное соглашение с Украиной.