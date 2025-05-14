Глава Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий обозначил три вероятных сценария, ожидаемых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Первое возможное развитие событий — украинская сторона организует представления, демонстрируя искусственно созданные сцены.

Второе направление — повторение сценария 2022 года, когда российская сторона столкнулась с нарушением договоренностей.

Наиболее желательным сценарием, по мнению парламентария, является проведение конструктивных переговоров, направленных на достижение реальных соглашений.

Слуцкий также подчеркнул, что российская делегация готова вести диалог о нейтральном внеблоковом статусе Украины, формировании условий национальной безопасности и разработке шагов, ведущих к действительному прекращению вооруженного противостояния.