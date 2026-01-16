Слуцкий предложил запретить выдавать кредиты должникам по алиментам

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отправил обращение руководителю Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову с инициативой запретить лицам, включенным в реестр алиментных должников, открывать новые банковские счета, получать кредиты и регистрировать сделки по приобретению недвижимости до полного погашения задолженности. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

«Сегодня сведения о должниках по алиментам попадают в открытый реестр банка данных судебных приставов. Однако после этого для них не наступает дополнительных санкций», — напомнил Слуцкий.

По его словам, реестр отвечает только за информационно-публичную функцию. Никакой мотивации для злостных неплательщиков нет.

Если появятся вышеперечисленные ограничения, то приставы будут более эффективно взыскивать задолженность и защищать права детей и нетрудоспособных россиян, получающих алименты.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что на портале «Госуслуги» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Благодаря ему любой человек может узнать, кто находится в списке.