Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал угрозы западным СМИ со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Он сообщил, что Россия открыта и готова поделиться реальной информацией о событиях в зоне специальной операции.

Слуцкий добавил, что украинская сторона проявляет двойные стандарты, опасаясь, что правда о происходящем станет известна миру. Украинское руководство, по его словам, убеждает своих западных союзников в том, что Вооруженные силы Украины сильны и способны продолжать боевые действия. Реальная ситуация на фронте, по мнению Слуцкого, гораздо сложнее и болезненнее для украинской стороны.