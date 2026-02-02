Слуцкий на встрече с молодежкой ЛДПР рассказал о планах изменить условия ипотеки

Слуцкий: первый взнос по ипотеке для молодых нужно снизить в 10 раз

Лидер партии Леонид Слуцкий на встрече с молодежкой ЛДПР рассказал о планах пересмотреть условия ипотеки для молодых семей. Политик заявил, что первый взнос необходимо снизить в 10 раз.

Темой встречи лидера партии с молодежью стал вопрос «Что будет дальше?». На мероприятие пришли студенты, выпускники, многие уже успели создать свои семьи. Подняли вопрос о первоначальном взносе по ипотеке — на данный момент для молодой семьи он неподъемный. Слуцкий рассказал о планах партии в этом вопросе.

«Нам надо в 10 раз понизить первый взнос. Сегодня первый взнос 30, 40, 50% от стоимости квартиры. А должен быть 3, 4, 5% — не больше. И это не для того, чтобы сказать об этом со сцены и сорвать аплодисменты. Это программная задача ЛДПР на нынешнюю сессию Государственной Думы — подготовить законопроект, добиться поддержки правительства», — поделился планами политик.

Инициаторы законопроекта также отметили, что подавшие заявку на получение поддержки до 35 лет, должны сохранять это право и по достижении этого возраста.

Также студенты подняли вопрос расселения в общежитиях. Сейчас лучшие комнаты отдают иностранным студентам. Законодатели от ЛДПР разработали единый стандарт, согласно которому приоритет закрепляется за российскими обучающимися.