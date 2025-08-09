Следующая встреча Путина и Трампа может состояться в России

Ушаков: следующую встречу Путина и Трампа хотелось бы провести в России

Следующая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в России. Об этом заявил помощник президента Юрий, его комментарий привел Telegram-канал Кремля.

Ушаков уточнил, что российская сторона уже направила приглашение американскому лидеру. Он выразил надежду, что в будущем это будет возможно.

Он добавил, что основное внимание сейчас сосредоточено на подготовке ко встрече на Аляске.

«Это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься», — отметил Ушаков.

Российские и американские дипломаты обсудят как практические, так и политические аспекты предстоящих переговоров.

Ранее Ушаков подтвердил, что саммит президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске. Он отметил, что в этом американском штате пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США.