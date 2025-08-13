Скончался экс-посол в Италии и Британии Анатолий Адамишин

Чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Анатолий Адамишин скончался. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» .

«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения», — сказала дипломат.

Адамишин служил в министерстве 40 лет. Скоро опубликуют официальный некролог.

В 1982 году Анатолий Адамишин стал чрезвычайным и полномочным посла. В 1986–1990 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел СССР, а когда Союз распался — продолжил работу в МИД России, став в 1993–1994 годах первым заместителем министра.

Позже, в 1997–1998 годах, Адамишин возглавлял министерство по делам СНГ. Кроме того, представлял интересы страны за рубежом: в 1990–1992 годах был послом СССР, а затем России в Италии, а в 1994–1997 годах — послом в Великобритании.