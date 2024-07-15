Систему ухода за пожилыми россиянами включили в нацпроект «Семья»

Национальный проект «Семья» предусматривает создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Как сообщила пресс-служба правительства, с таким заявлением в ходе стратегической сессии выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что приоритетными целями национального проекта «Семья» являются поддержка россиян, занимающихся воспитанием детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста. Все эти требования необходимо учесть в федеральных программах, реализуемых в национальном проекте.

«Семьи — это не только мамы, папы и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства», — заявил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в новой системе долговременного ухода за пожилыми россиянами до 2030 года помощь получат до 500 тысяч человек. Программа предусматривает социальное и медицинское обслуживание дома, а также сопровождение в разных жизненных ситуациях.

Мишустин добавил, что старшее поколение необходимо вовлекать в культурные и просветительские мероприятия, а также волонтерскую деятельность.

«Жить активно и интересно можно и нужно в любом возрасте. Тем более что у таких людей огромный опыт», — добавил премьер-министр.

Новый национальный проект «Семья» запустят в 2025 году. Сейчас правительство, экспертное сообщество и неравнодушные россияне занимаются разработкой дорожной карты, куда включат все необходимые программы. Об этом рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Она подчеркнула, что рассматривается каждая инициатива на предмет своей важности для большинства жителей страны.