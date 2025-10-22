Министру финансов России Антону Силуанову не нужна Нобелевская премия, ему достаточно поддержки депутатов. Об этом заявил на заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Силуанов отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо», — сказал председатель ГД.

Володин отметил, что российская экономика стойко переносит все внешние угрозы. По его словам, для Минфина важно чувствовать поддержку парламента, избранного от народа, а не премии от Сороса. Кроме того, такой подход говорит о национальной ориентированности министра финансов.

Ранее Силуанов заявил, что в 2026 году пособия увеличатся для нескольких категорий россиян, среди них инвалиды и ветераны. Он уточнил, что неработающим и работающим пенсионерам выплаты проиндексируют на 7,6%.