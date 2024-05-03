Штрафы за тонировку передних боковых стекол машины предложили отменить | 360°

03 мая 2024, 02:50
Штрафы за тонировку передних боковых стекол машины предложили отменить
Депутат ГД Нилов предложил отменить штрафы за тонировку боковых стекол машины
В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол автомобиля, если их светопропускание не менее 50% от установленной нормы. С инициативой выступил депутат ГД Алексей Нилов, документы он разместил в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что необходимо разрешить безопасную тонировку передних боковых стекол, что положительно скажется на самочувствии водителя в жаркое время года. По словам Нилова, тонировка становится поводом для проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД, и это приводит к многочисленным злоупотреблениям. Автор инициативы отметил, что будет продолжать настаивать на изменении законодательства в этой области.
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Требования к светопропусканию ветрового стекла депутат предложил оставить без изменений.
В России полицейские чаще обращают внимание на машины с так называемым красивыми номерами, а также с сильной тонировкой. Риск остановки возрастает при явных неисправностях и резких маневрах, рассказал автоэксперт Антон Шапарин.
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