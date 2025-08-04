Сеть «Красное & Белое» ушла из Вологодской области

Сеть магазинов «Красное & Белое» покидает Вологодскую область — действие лицензии на продажу алкоголя прекратили досрочно по заявлению владельца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, с 1 августа лицензирующий орган аннулировал разрешение ООО «Альфа-М» на торговлю алкоголем. Еще с 25 июля магазины сети приостановили продажи после выявленных нарушений требований федерального закона.

Глава региона подчеркнул, что поддержит вологжан, потерявших работу, через Центры занятости и горячую линию Минтруда. Владельцам помещений власти рекомендуют отдать предпочтение арендаторам из сферы общепита и предлагают льготные займы по программе «5:3:3».

Уже более 10 предпринимателей воспользовались этой мерой — на местах алкомаркетов появляются кафе, пекарни и секции для подростков.

По данным губернатора, из 610 алкомаркетов в регионе после введения ограничений закрылись или прекратили продажу спиртного 346 точек.

Ранее Филимонов обвинил руководство сетей алкомаркетов в «алкогольном терроризме».